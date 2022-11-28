В Волгограде доцент вуза перевела мошеннику 225 тысяч рублей

Полиция разыскивает подозреваемого Фото: Александр ПАНОВ

69-летняя доцент одного из вузов Волгограда перевела мошеннику 225 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась к полицию Центрального района сразу после того, как поняла, что ее обманули.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД города-героя, пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил, что на женщину пытаются оформить крупный займ. А чтобы избежать неприятностей, волгоградке самой нужно взять кредит и перевести средства на «безопасный» счёт.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - уточнили в полиции.