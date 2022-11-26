Под Волгоградом в тройном ДТП на ГЭС пострадали две женщины и ребенок

Три иномарки столкнулись на ГЭС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около двух часов дня в субботу, 26 ноября, дорога между Волжским и Волгоградом через плотину Волжской ГЭС встала из-за массового ДТП, в котором пострадали две женщины и 8-летний ребенок. По предварительным данным, аварию с тремя иномарками устроил не выдержавший безопасную дистанцию водитель Renault Logan, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Водитель Renault Logan ехал в сторону Волгограда, когда врезался в стоящий впереди Kia Picanto. У машины пробило колесо и женщина-водитель остановилась на правой полосе и включила аварийку. От удара авто развернуло и водитель Loganа вылетел на встречку, где столкнулся с Kia Sportage.

В больницу с места ДТП увезли восьмилетнюю пассажирку из Kia Picanto и двух женщин из Renault – 32-летнюю и 70-летнюю.

- На месте работали экипажи Госавтоинспекции города Волжского, проводится административное расследование, - рассказали в полиции.