В Волгоградской области пройдет дождь со снегом

В Волгоград идут морозы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, 27 ноября 2022, в Волгограде и области будет стоять холодная, сырая, ветреная и промозглая погода. Температура на улице – около нуля, местами пройдет дождь, который будет сменяться снегом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. А уже в понедельник температура уже не поднимется выше нулевой отметки.

В Волгограде 27 ноября дождь со снегом пойдет в ночь. Ночью слегка подморозит – до минус 2 градусов, днем температура поднимется до плюс 2. В области также ожидаются небольшие осадки, туман. А разброс температур в течении суток будет от минус 3 до плюс 4 градусов. Ветер, который будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, добавит неприятных ощущений.