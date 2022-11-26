Мобилизованные волгоградские разведчики изучают рукопашный бой

Мобилизованные волгоградцы проходят подготовку в составе разведывательных подразделений Фото: Юлия Данильченко

Мужчины из Волгоградской области, которые еще вчера были строителями, офисными сотрудниками и рабочими, осваивают навыки рукопашного боя и метают гранаты на полигоне учебного центра Минобороны. На видео показали, как мобилизованные волгоградцы готовятся к специальной военной операции в составе разведывательных подразделений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

- Мобилизованные военнослужащие обучаются приемам армейского рукопашного боя, тактической и огневой подготовки. Особое внимание уделяется физической подготовке резервистов, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

На видео мужчины стреляют, бросают муляжи гранат и и даже саперные лопаты. Проходят разведчики и полосу препятствий. В Минобороны отмечают, для максимального приближения к боевым условиям, во время тренировок применяют средства имитации и холостые боеприпасы.