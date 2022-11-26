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НовостиОбщество26 ноября 2022 10:41

В Волгограде может появиться «строительная» детская площадка в Сурском сквере

Архитекторы Центра «ВЯЗ» обсудили концепцию благоустройства с горожанами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сквер приведут в порядок в следующем году. Фото: мэрия

Сквер приведут в порядок в следующем году. Фото: мэрия

Архитекторы центра «ВЯЗ» накануне представили концепцию реконструкции Сурского сквера в центре Волгограда жителям ближайших домов, педагогам ГДЮЦ и детского сада №189. Волгоградцы предложили установить в сквере детскую площадку рядом с огороженной игровой зоной садика, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Изначально в Сурском сквере планировали поставить памятник строителям города-героя. Ему отведут центральное место сквера. Поэтому архитектор Михаил Норкин предложил оформить детскую игровую зону в «строительной» тематике - с мини-бульдозерами, маленькими тракторами и другими игровыми формами в виде спецтехники.

Как и везде, сквер замостят плиткой, поставят по 20 лавочек и урн. Освещение в сквере хотят сделать трехуровневым – помимо фонарей предусмотрели ландшафтную подсветку и напольные светильники. За порядком будут следить камеры – вопрос безопасности особо выделили родители и педагоги. В зеленой зоне решили высадить саженцы клена, липы, акации, сирени и рябины, чтобы сквер радовал красками с весны до осени.