Всех военнообязанных жителей Волгоградской области внесут в единую электронную базу

Оцифровать свою базу военкоматы должны до 30 декабря. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области, как и по всей России, в течение ближайшего года сформируют единую базу, в которую внесут данные всех военнообязанных. Военные комиссариаты должны будут актуализировать документы воинского учета согласно указу президента РФ №854 «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Нововведение касается всех субъектов РФ, не станет исключением и Волгоградская область. Работать над созданием единой базы военнообязанных будут Минцифры РФ, Минобороны РФ и Федеральная налоговая служба. Военкоматы будут получать все необходимые данные о военнообязанных из единой базы, пополнять ее будут разные ведомства. В реестр войдут срочники, служащие по контракту и резервисты. Включат в него и тех, кто ранее не был учтен военкоматами. Исключением станут офицеры и находящиеся в запасе сотрудники ФСБ и Службы внешней разведки.

Оцифровать свою базу военкоматы должны до 30 декабря 2022 года. Единый информационный ресурс должен быть полностью сформирован до 1 апреля 2024 года. Вносить в него данные будут МВД, Минздрав, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ФССП, ПФР, субъекты федерации и другие ведомства.