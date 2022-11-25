В Волгоградской области к приставам явился «воскресший» должник

Курьезный случай с должником произошел в Камышине. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Камышине судебные приставы вынесли решение о принудительном приводе должника, который уклонялся от уплаты штрафов и отбывания обязательных работ. Но когда пришли за ним по месту регистрации, родственники заявили, что мужчина умер. Правда, вскоре камышанин «воскрес» и не только лично появился на пороге кабинета, но и оплатил свой долг, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУФССП России по Волгоградской области.

Пристав-исполнитель родственникам на слово не поверил. Сделал запрос в загс, но там сведений о смерти должника не оказалось. Вскоре мужчина и сам пришел к приставам, чтобы рассчитаться с долгами. Как оказалось, с родственниками он давно не общался и конфликтовал. Несмотря на возникшую сознательность по решению суда «воскресшему» камышанину придется провести 10 суток под арестом - за уклонение от обязательных работ.