Волонтеры из Волгограда отправят на передовую УАЗ для эвакуации раненых

Фото: Елена Кожанова.

В эти выходные волонтеры из Волгограда отправляют на передовую в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи для наших защитников. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru Елена Кожанова, одежду, военное снаряжение, медикаменты и продукты питания загрузят в подаренный волгоградской компанией УАЗик. Напомним, о необходимости автомобиля для эвакуации раненых бойцов с поля боя ранее волонтерам сообщила бригада 225-го гвардейского мотострелкового полка.

Отметим, что волонтеры ищут неравнодушных людей, которые помогли бы обеспечить военных буржуйками. Предстоят сильные морозы, печек нужно много – не менее двух сотен.

- Мы ищем специалистов, которые смогли бы изготовить буржуйки или компанию, занимающуюся вентиляцией, изготовлением бань и печей, металлообработкой, - отметила Елена.