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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:07

В Волгограде за 6 млн рублей установят детские площадки в пяти дворах

Средства выделили по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Одна из площадок появится во дворе на улице Академика Богомольца, 5.

Одна из площадок появится во дворе на улице Академика Богомольца, 5.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде ремонтируют проезды в 44 дворах, также в них ставят лавочки с урнами, где нужно делают освещение. Еще в пяти дворах Тракторозаводского района появятся детские площадки. Мэрия уже объявила аукционы по поиску подрядчиков для их установки. Цена вопроса – более 6,6 миллиона рублей. Средства выделил за счет экономии по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Установят детские городки во дворе на улице Академика Богомольца, 5; на территории, объединяющей дома на улице Борьбы, 9, 11, 13 и проспекте Ленина, 203 и 205; во дворе на улицах Ополченской,25, 27, Быкова, 4а, Гули Королевой, 9; а также на улице Героев Тулы, 13, 15 и 17. Там уже сделали дороги, тротуары и установили скамейки. Теперь и детям будет, где поиграть.

Согласно документам, сроки на установку детских площадок у подрядчиков будут сжатые – 5 дней после заключения контракта. Так что играть в новом месте юные волгоградцы смогут уже в этом году. Все конструкции должны быть качественными, яркими и безопасными. Установят во дворах качели, карусели, горки, игровые комплексы в виде башни с крышей и полубашни с вынесенной гимнастической зоной, а также качалки, балансиры. Для родителей и бабушек с дедушками рядом поставят лавочки с урнами.