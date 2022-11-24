В Волгограде за 6 млн рублей установят детские площадки в пяти дворах

Одна из площадок появится во дворе на улице Академика Богомольца, 5. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде ремонтируют проезды в 44 дворах, также в них ставят лавочки с урнами, где нужно делают освещение. Еще в пяти дворах Тракторозаводского района появятся детские площадки. Мэрия уже объявила аукционы по поиску подрядчиков для их установки. Цена вопроса – более 6,6 миллиона рублей. Средства выделил за счет экономии по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Установят детские городки во дворе на улице Академика Богомольца, 5; на территории, объединяющей дома на улице Борьбы, 9, 11, 13 и проспекте Ленина, 203 и 205; во дворе на улицах Ополченской,25, 27, Быкова, 4а, Гули Королевой, 9; а также на улице Героев Тулы, 13, 15 и 17. Там уже сделали дороги, тротуары и установили скамейки. Теперь и детям будет, где поиграть.

Согласно документам, сроки на установку детских площадок у подрядчиков будут сжатые – 5 дней после заключения контракта. Так что играть в новом месте юные волгоградцы смогут уже в этом году. Все конструкции должны быть качественными, яркими и безопасными. Установят во дворах качели, карусели, горки, игровые комплексы в виде башни с крышей и полубашни с вынесенной гимнастической зоной, а также качалки, балансиры. Для родителей и бабушек с дедушками рядом поставят лавочки с урнами.