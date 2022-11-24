В Волгоградской области открыли движение по четырем полосам еще на 7 км трассы Р-22 «Каспий»

Московская трасса стала шире еще на нескольких километрах пути. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Еще семь километров московской трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области стали четырехполосными. Движение в полном объеме запустили на половине участка с 824 по 838 километр, где с 2021 года идет капремонт федеральной автодороги. После завершения работ общая протяженность расширенной трассы в регионе превысит 60 километров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Капремонт на загруженном направлении начинают с обустройства новых полос. Затем движение транспорта переводят на них, а после делают реконструкцию старых - снимают старое бетонное покрытие, заменяют и усиливают основание, укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон. Все это время движение идет по двум полосам.

Сейчас четыре полосы открыли для движения на 7 километрах расширенного участка. Там установили осевое барьерное ограждение, которое исключит самый опасный вид ДТП - лобовые столкновения. По словам замначальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Сергея Сенибабнова, до конца 2022 года водители смогут проехать по четырехполоске еще на трех километрах трассы.

Работы на оставшихся четырех километрах продолжат весной. Помимо комфортной дороги автомобилисты получат освещение на поворотах и съездах, общей протяженность таких участков составит 1,2 километра. А на пересечении с дорогой Фролово – хутор Ветютнев устроят переходно-скоростные полосы, поставят две автобусные остановки и сделают пешеходные дорожки.