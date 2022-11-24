В Волжском судят 33-летнего мужчину за смертельную драку у кафе

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего 38-летнего знакомого у кафе на улице Горького №13Б. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, расследование уголовного дела завершено. Напомним, конфликт между мужчинами произошел 4 сентября 2022 года.

Товарищи отдыхали в одном из баров и начали ссориться. Разговор завершился дракой возле заведения. Обвиняемый повалил жертву на асфальт и нанес не менее 9 ударов локтем по голове оппонента. Весь это ужас очевидцы снимали на видеокамеры, не пытаясь помочь. В итоге мужчина умер от черепно-мозговой травмы на глазах у горожан.

Отметим, что волжанина ответит за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.