Из Волгоградской области отправили очередную партию снаряжения для участников СВО

Фото: Волгоградская областная дума

Из Волгоградской области отправилась очередная партия специального снаряжения для мобилизованных и добровольцев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной думы, спальные мешки, рюкзаки и противоосколочные очки закупили на средства фонда поддержки участников СВО «За Победу». Обмундирование было направлено как дополнительное обеспечение военнослужащих.

В областной думе добавили, что в фонд поддержки участников СВО поступило 482 миллиона рублей. Из них 252 миллиона уже были потрачены на нужды военнослужащих. Фонд в Волгоградской области начал работать 19 сентября.

Фото: Волгоградская областная дума

Со снаряжением для участников специальной военной операции 24 ноября машины также повезли для военнослужащих одежду и продукты, которые собрали в рамках акции «Тепло из дома».