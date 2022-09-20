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Общество20 сентября 2022 13:20

В Волгограде власти рассказали, как можно перечислить деньги в Фонд помощи участников СВО

Жителям предлагают три способа
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Деньги можно перечислить через мобильное приложение банка или смс.

Деньги можно перечислить через мобильное приложение банка или смс.

Фото: Евгения ГУСЕВА

О создании фонда поддержки участников СВО губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 19 сентября на встрече с ветеранскими организациями. Сегодня власти разъяснили, как волгоградцы могут перечислить средства . Для этого предлагают три способа.

Первый – по QR-коду, который следует отсканировать в приложении любого мобильного банка на вашем телефоне, а затем указать сумму.

Можно скандировать QR-код и указать сумму.

Можно скандировать QR-код и указать сумму.

Второй – отправить специальное смс-сообщение на номер 900. Текст должен быть такой «Победа ХХХХ», где ХХХХ – это сумма.

Третий способ - по реквизитам в любом банке.

Получатель: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

ИНН: 3444410526

КПП: 344401001

БИК: 041806647

Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк

р/счет: 40703810911000002618

корр. счет: 301018101000000647

Назначение платежа: Добровольные взносы

Перечислять средства могут как физические лица, так и юридические.

Кстати, сам губернатор первым пополним фонд своим месячной заработной платой.