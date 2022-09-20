В Волгограде власти рассказали, как можно перечислить деньги в Фонд помощи участников СВО

Деньги можно перечислить через мобильное приложение банка или смс.
Фото: Евгения ГУСЕВА
О создании фонда поддержки участников СВО губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 19 сентября на встрече с ветеранскими организациями. Сегодня власти разъяснили, как волгоградцы могут перечислить средства . Для этого предлагают три способа.
Первый – по QR-коду, который следует отсканировать в приложении любого мобильного банка на вашем телефоне, а затем указать сумму.
Можно скандировать QR-код и указать сумму.
Второй – отправить специальное смс-сообщение на номер 900. Текст должен быть такой «Победа ХХХХ», где ХХХХ – это сумма.
Третий способ - по реквизитам в любом банке.
Получатель: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"
ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 301018101000000647
Назначение платежа: Добровольные взносы
Перечислять средства могут как физические лица, так и юридические.
Кстати, сам губернатор первым пополним фонд своим месячной заработной платой.