В Волгограде власти рассказали, как можно перечислить деньги в Фонд помощи участников СВО

Деньги можно перечислить через мобильное приложение банка или смс. Фото: Евгения ГУСЕВА

О создании фонда поддержки участников СВО губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 19 сентября на встрече с ветеранскими организациями. Сегодня власти разъяснили, как волгоградцы могут перечислить средства . Для этого предлагают три способа.

Первый – по QR-коду, который следует отсканировать в приложении любого мобильного банка на вашем телефоне, а затем указать сумму.

Можно скандировать QR-код и указать сумму.

Второй – отправить специальное смс-сообщение на номер 900. Текст должен быть такой «Победа ХХХХ», где ХХХХ – это сумма.

Третий способ - по реквизитам в любом банке.

Получатель: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

ИНН: 3444410526

КПП: 344401001

БИК: 041806647

Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк

р/счет: 40703810911000002618

корр. счет: 301018101000000647

Назначение платежа: Добровольные взносы

Перечислять средства могут как физические лица, так и юридические.

Кстати, сам губернатор первым пополним фонд своим месячной заработной платой.