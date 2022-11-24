В Волгограде топ-5 самых дорогих вакансий ноября возглавил конструктор беспилотников

Самые высокие зарплаты ноября связаны с переездом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям Волгоградской области в ноябре 2022 года предлагают немало вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Доля таких предложений, открытых с начала месяца, составила 13%. При этом топ-5 самых «дорогих» и интересных вакансий с зарплатой до 350 тысяч возглавили инженер-конструктор беспилотников и замминистра. Правда, для этой работы придется переехать, сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе hh.ru.

Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше чаще всего волгоградцам предлагают в сфере строительства, логистики и недвижимости. Неплохо платят и в компаниях, которые занимаются перевозками, внешнеэкономической деятельностью, ИТ. Часто предлагают вахтовый метод работы не только квалифицированным рабочим, но и водителям, кладовщикам, поварам.

Самые высокие зарплаты ноября связаны с переездом. В особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) требуется инженер-конструктор БПЛА. Специалисту со стажем в авиастроении готовы платить от 350 тысяч рублей в месяц и дают «бронь по ВС». В Сахалинской области сулят 170-340 тысяч заместителю министра сельского хозяйства и торговли со стажем не менее 4 лет.

Хорошо заработать в Волгограде можно и на удаленке - международный контактный центр ищет Dev-Ops-инженера на 250 тысяч. Неплохо платят и коллекторам. Начальнику отдела взыскания просроченной задолженности предлагают до 200 тысяч в месяц в банке. Такую же зарплату обещают и руководителю строительно-монтажного управления.