В Волгограде прощаются с балетмейстером музтеатра Сергеем Варламовым

Сергей Варламов много лет проработал в музтеатре. Фото: музтеатр

В Волгограде 24 ноября прощаются с бывшим солистом и главным балетмейстером музыкального театра, членом Союза театральных деятелей РФ Сергеем Варламовым. Он скончался на 66-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание и панихида проходят на Димитриевском кладбище, сообщили сайту volgograd.kp.ru коллеги.

- Сергей Георгиевич был очень искренним, добрым и талантливым человеком, его всегда любили зрители, любили и уважали коллеги… В последние годы он уже не работал в театре, но всегда интересовался новыми работами своих коллег, радовался их творческим успехам, - рассказали в Волгоградском музыкальном театре.

Сергей Варламов работал в балете Горьковского и Кишиневского театров оперы и балета, руководил балетной труппы Московского госцирка, был солистом и главным балетмейстером Северского музыкального театра. В волгоградскуой музкомедии он также был и солистом балета, и руководителем. Волгоградцам он запомнится как постановщик хореографии в опереттах «Мистер Икс», «Сильва» и многих других.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Георгиевича.