На севере Волгограда зачистят стихийные свалки в трех поселках

Свалки часто снова растут на тех же местах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В частном секторе Тракторозаводского района в ближайшие дни зачистят десятки стихийных свалок. Более 600 кубометров мусора вывезут из трех поселков – Верхнезареченского, Латошинки и Забазного, а также с полутора десятка улиц «частника». Работы выполняет подрядная организация, отобранная по итогам открытого аукциона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Всего подрядчик зачистит около полусотни мест, где образовались завалы мусора. Список стихийных свалок составили в том числе по жалобам волгоградцев в администрацию района. Помимо трех поселков, в адресном перечне улицы Дзержинского, Самаркандская, Высоковольтная, Таллинская, Восстания и другие.

До этого вывезли тонны мусора со свалок в Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском, Дзержинском и Кировском районах. Общий объем отходов превысил 3,3 тысячи кубометров. Вот только нередко на зачищенном месте после снова собирается мусор.