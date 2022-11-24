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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:02

На севере Волгограда зачистят стихийные свалки в трех поселках

Подрядчики вывезут на полигоны более 600 кубов мусора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Свалки часто снова растут на тех же местах.

Свалки часто снова растут на тех же местах.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В частном секторе Тракторозаводского района в ближайшие дни зачистят десятки стихийных свалок. Более 600 кубометров мусора вывезут из трех поселков – Верхнезареченского, Латошинки и Забазного, а также с полутора десятка улиц «частника». Работы выполняет подрядная организация, отобранная по итогам открытого аукциона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Всего подрядчик зачистит около полусотни мест, где образовались завалы мусора. Список стихийных свалок составили в том числе по жалобам волгоградцев в администрацию района. Помимо трех поселков, в адресном перечне улицы Дзержинского, Самаркандская, Высоковольтная, Таллинская, Восстания и другие.

До этого вывезли тонны мусора со свалок в Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском, Дзержинском и Кировском районах. Общий объем отходов превысил 3,3 тысячи кубометров. Вот только нередко на зачищенном месте после снова собирается мусор.