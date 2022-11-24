Роспотребнадзор признал пригодной питьевую воду в Волгограде

РПН не нашел заразы в воде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает мониторить качество воды в Волге и в сети питьевого водоснабжения города после масштабной коммунальной аварии на канализационном коллекторе. По результатам исследований ее признали пригодной для использования, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Так, вода, пробы которой брали в социальных учреждениях Волгограда с 7 ноября, соответствуют нормативам по органолептическим и микробиологическим показателям. Ее можно пить, хотя режим гиперхлорирования на очистных сооружениях областного центра так и не отменили. Но санитарные правила это допускают.

По итогам исследований с 14 ноября качество воды в Волге тоже в норме. Возбудителей кишечных инфекций в ней нашли, так что вода не заразна.

Тем не менее, если волгоградцев не устроит запах и цвет воды из-под крана, они могут написать об этом на почту: info@34.rospotrebnadzor.ru, либо по адресу: Волгоград, 400005, пр. Ленина, 50 б (указать, адрес, ФИО и телефон).