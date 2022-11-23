В Волгоградской области в сарае обнаружен мертвым 15-летний подросток

Мальчика не спасли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Пристеновский Чернышковского района Волгоградской области скончался 15-летний подросток. Тело ребенка обнаружили в сарае на территории частного дома. К тому моменту его уже нельзя было спасти. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, по предварительной информации причиной смерти ребенка стала асфиксия.

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предстоит выяснить, что толкнуло подростка на отчаянный шаг.

Напомним, 18 ноября сообщалось о другом трагичном случае – в Красноармейском районе нашли мертвой 12-летнюю девочку.