На юге Волгограда нашли тело 12-летней девочки

На юге Волгограда скончалась школьница. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда во дворе частного дома обнаружили тело 12-летней девочки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, многодетная семья, в которой воспитывалась несовершеннолетняя, проживала в поселке Верхняя Сарепта. Страшную находку сделали родители школьницы.

Незадолго до трагедии между погибшей и родителями случился бытовой конфликт. После этого школьница выбежала из дома и не вернулась.

По предварительной информации, девочка скончалась от асфиксии.