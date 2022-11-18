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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 14:57

На юге Волгограда нашли тело 12-летней девочки

Трагедия произошла в Красноармейском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На юге Волгограда скончалась школьница.

На юге Волгограда скончалась школьница.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда во дворе частного дома обнаружили тело 12-летней девочки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, многодетная семья, в которой воспитывалась несовершеннолетняя, проживала в поселке Верхняя Сарепта. Страшную находку сделали родители школьницы.

Незадолго до трагедии между погибшей и родителями случился бытовой конфликт. После этого школьница выбежала из дома и не вернулась.

По предварительной информации, девочка скончалась от асфиксии.