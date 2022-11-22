Временно отключат электричество 23 ноября в семи районах Волгограда

Без света останется большой жилой массив. Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 23 ноября 2022 года, в Волгограде энергетики снова запланировали работы на городских электросетях и отключения электричества в жилых домах. Среди коммунальных страдальцев окажутся жители сразу семи районов областной столицы. Исключением станет лишь Центральный район, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Красноармейском районе Волгограда без света в среду с 12.00 до 17.00 останутся жители улиц и проспектов по адресам: ул. Брестская, №17-23, ул. Удмуртская, 20, пр. Героев Сталинграда, 1, пр. Канатчиков, №20, 22, 26, пр. Столетова, №32, 34, 38. В Кировском районе электроэнергию планируют отключить на полдня – с 9.00 до 15.00 – на улицах: Вельботная, №3, 5 и 64-й Армии, №69-75.

Среди коммунальных страдальцев в Советском районе с 9.00 до 17.00 окажутся жители улиц: Высотная, Внешняя, Ежевичная, Звездная, Лунная, Парковая, Тбилисская и Ямская. И в Ворошиловском света также не будет с 9 до 17 часов в четырех домах на улице Пугачевской - №14, 15, 15а и 15 б.

В Краснооктябрьском районе локальный блэкаут 23 ноября энергетики решили объявить в частном секторе. На весь день – с 9.00 до 17.00 – обесточат целиком шесть улиц: ул. Алишера Навои, ул. Лазурная, ул. Летняя, ул. Кольцевая, ул. Большая Кольцевая, ул. Нежная.

В Дзержинском в этот день также обесточат большой жилой массив: ул. 51-й гв.дивизии, ул. Дусева, ул. Знаменская, ул. Камышовая, ул. Красная, ул. Летчиков, ул. Ракетчиков, ул. Степкина, ул. Троицкая, ул. Таловая и ул. М. Рыбалко, №12а.

На Тракторном электричества в среду не будет с 9 до 16 часов по адресам: ул. Александрова, №163-219, 210-242, ул. Левитана, №223, 227 и ул. Платиновая, №7, 9, 2.