В Волгограде до конца года установят 45 новых камер видеонaблюдения

Новые камеры заменят устаревшие. Фото: Иван ВИСЛОВ

В людных местах четырех районов Волгограда ГКУ ВО «Безопасный регион» до конца года планирует установить 45 новых видеокамер. Современное оборудование российского производства заменит устаревшую систему наблюдения. Камеры высокой четкости по прoекту «Умный город» регпроекта «Формирование комфортной городской среды» появятся в Центральном, Дзержинском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете информационных технологий Волгоградской области.

- Видеонаблюдение на улице помогает поддерживать спокойствие, чистоту и порядок. К записям камер, установленных в общественных местах, часто обращается полиция. Их можно использовать для поиска преступников, угонщиков и просто нарушителей правил дорожного движения, - поясняют в ведомстве.

Всего по проекту в шести городах области появится около 500 камер высокой четкости, способных распознавать лица и номера машин. В Волгограде в 2022 году обновят систему видеонаблюдения у Центрального рынка и музеев, на вокзале и в парках, на оживленных перекрестках и остановках.