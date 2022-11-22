В Волгограде аварийный дом после сноса превратится в стройматериалы

Старые дома превращают в щебень. Фото: мэрия

В Красноармейском районе Волгограде снесли очередной аварийный дом на улице Удмуртской. После демонтажа дом ждет вторая жизнь – образовавшийся строительный мусор отвезли на производственную площадку, где его переработают в стройматериалы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Четырехэтажный дом на Удмуртской построили в 1961 году из кирпича. Переработают оставшиеся от него фрагменты стен общим весом около 1700 тонн и почти 300 тонн бетонных конструкций. Крупные обломки сначала измельчают до «вторичного щебня», после в специальной установке разделяют на мелкие, средние и крупные фракции. Получившийся стройматериал часто используют для отсыпки временных площадок или монтажа пола в промышленных зданиях. В итоге польза и городу, и экологии.

Тем временем, власти готовятся к сносу еще около десятка ветхих домов, часть которых тоже может впоследствии оказаться на переработке.