В Волгограде частично закроют на ремонт трамвайный переезд на 7-й Гвардейской

Завершить ремонт планируют за неделю. Фото: мэрия

В Волгограде бригады «Метроэлектротранса» приступили к обновлению очередного трамвайного переезда в Центральном районе - на пересечении улицы 7-й Гвардейской и проспекта Ленина. Автотранспорт на время ремонта будут пропускать только по двум полосам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

До этого на 7-й Гвардейской уже отремонтировали два соседних переезда. Теперь дошли и до этого. Рабочие демонтируют металлические плиты на переезде, разберут основание под ними, заменят путевые тяги между рельсами. На финише вровень с рельсами уложат новенький асфальт, так что автомобили больше не будут прыгать, преодолевая трамвайные пути. Завершить работы планируют до конца недели.