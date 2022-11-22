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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:19

В Волгограде частично закроют на ремонт трамвайный переезд на 7-й Гвардейской

Транспорт пустят по двум полосам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Завершить ремонт планируют за неделю. Фото: мэрия

Завершить ремонт планируют за неделю. Фото: мэрия

В Волгограде бригады «Метроэлектротранса» приступили к обновлению очередного трамвайного переезда в Центральном районе - на пересечении улицы 7-й Гвардейской и проспекта Ленина. Автотранспорт на время ремонта будут пропускать только по двум полосам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

До этого на 7-й Гвардейской уже отремонтировали два соседних переезда. Теперь дошли и до этого. Рабочие демонтируют металлические плиты на переезде, разберут основание под ними, заменят путевые тяги между рельсами. На финише вровень с рельсами уложат новенький асфальт, так что автомобили больше не будут прыгать, преодолевая трамвайные пути. Завершить работы планируют до конца недели.