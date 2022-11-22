В Советском районе Волгограда снесут аварийный дом

Дом снесут за две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Волгограда планирует снести еще один аварийный дом в Советском районе, около 40 жителей которого уже переехали в новое жилье. Мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика, который демонтирует одноэтажное здание на улице Тормосиновской, 12. Работы оценили в 1,1 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Ветхое здание будут демонтировать за забором. Подрядчику предстоит снести методом обрушения одноэтажное здание площадью около 200 квадратных метров, затем вывезти строительный мусор, засыпать котлован и провести планировку территории. На все работы отвели 15 дней со дня заключения контракта.

Сейчас в областном центре готовятся к сносу еще 10 зданий, жильцы которых уже получили новые квартиры или денежные компенсации. По программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгограде уже расселили более 3,5 тысяч жителей ветхих одно и двухэтажек. До сентября 2025 года должны переехать в новостройки еще около 10 тысяч обитателей 253 аварийных домов.