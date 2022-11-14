На домах Волгограда развешивают портреты Сталина, Жукова, Шумилова, Павлова

Кадр с видео администрации Волгограда

14 ноября в Волгограде можно было увидеть некоторые изменения вдоль проспекта Жукова. На домах, которые располагаются вдоль проезжей части, стали развешивать большие портреты. На них изображены солдаты и офицеры – участники Сталинградской битвы. С инициативой оформить торцевые части домов на проспекте Жукова выступили ветераны Дзержинского района. Об этом рассказал председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

- Это была инициатива ветеранов Дзержинского района, ее поддержал городской совет. Оформляются портреты как военачальников, так и рядовых героев Сталинградской битвы. Будет портрет и верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, - отметил Александр Струков.

На домах вдоль проспекта развешивают портреты Якова Павлова, Михаила Паникахи, Василия Зайцева, Георгия Жукова, Александра Родимцева, Михаила Шумилова. Инициатива ветеранов приурочена к большим юбилеям, которые будут отмечаться уже очень скоро. 19 ноября исполнится 80 лет со дня контрнаступления под Сталинградом, а 2 февраля – 80-летие Сталинградской Победы.

Напомним, 28 июля в разных районах Волгограда появились баннеры с фотографией приказа №227 Иосифа Сталина, который известен как «Ни шагу назад». Его размещение также инициировали волгоградские ветераны.