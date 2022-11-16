В Волгограде будут судить наркомана, набросившегося с ножом на студентку

Завершилось расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела на 33-летнего мужчину. 1 июля этого года у подъезда дома №43а по улице Пархоменко он набросился с ножом на 20-летнюю студентку, ранив ее в голову. Нападение увидела сестра девушки, которая вызвала полицию и скорую помощь. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Раненную студентку госпитализировали, но сейчас ее жизни здоровью угрозы нет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи установили, что мужчина после происшествия во дворе напал в подъезде на своего соседа. Наркоман обхватил его шею рукой и приставил к горлу лезвие бритвы, угрожая убийством. Соседу удалось оказать сопротивление и оттолкнуть нападавшего.

Известно, что 33-летний волгоградец ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и к административной за употребление наркотиков. Во время расследования была проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По ее результатам было определено, что мужчине рекомендовано принудительное лечение в психиатрической больнице. Материалы уголовного дела были направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи их в суд.