В Волгограде наркоман на улице ударил в голову ножом незнакомую девушку

33-летний волгоградец ударил кухонным ножом в голову случайную прохожую. Фото: Дарья Перетяжка

В Волгограде утром 1 июля на девушку напали прямо у подъезда. Она выходила из дома по улице Пархоменко, 43, когда на нее налетел незнакомый мужчина с ножом в руке. Он один раз ударил ей в голову. К сожалению, ранение оказалось серьезным. Сестра, которая находилась рядом, вызвала полицию и скорую.

Девушку доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимационном отделении с проникающим ранением головы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области, нападавшего задержали. Он находился в состоянии наркотического опьянения. До этого его уже судили за кражи и употребление наркотиков, теперь ему предстоит ответить за попытку убийства. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.