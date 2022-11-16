595 утечек газа обнаружили во время проверок в Волгоградской области

Исправность газовых плит, колонок и котлов нужно проверять не реже раза в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года в Волгограде и области проверили газовое оборудование в более 7,8 тысячи многоквартирных и частных домов. Во время рейдов межведомственные рабочие группы обнаружили 595 утечек газа и еще более двух тысяч различных нарушений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

- В ходе проверок выявлено 2680 нарушений, в том числе – 34, утечек газа – 595, неисправностей газового оборудования – 2 033, - рассказали в госжилнадзоре.

Если неисправность нельзя было устранить на месте, газ в доме или в квартире отключали. Ведь газовое оборудование - это объект повышенного риска.

Сейчас такие проверки проходят во Фролово. Чиновники, инспекторы госжилнадзора, сотрудники МЧС и газовики из специализированных организаций проверяют в домах не только исправность газовых плит, колонок и котлов, но и наличие договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. С начала года такой документ отсутствовал по 18 адресам.

Согласно закону, специализированная организация должна проводить техобслуживание газовых плит, колонок, котлов не реже раза в год, а проверять дымовые и вентиляционные каналы - минимум три раза в год.