В Волгограде залатают трещины на Астраханском мосту

Дорожники устранят дефекты в ближайшее время. Фото: Юлия Данильченко

16 ноября после публикаций в СМИ о плачевном состоянии дорожного покрытия на Астраханском мосту в центре Волгограда, сотрудники муниципальных дорожных служб приехали на путепровод с проверкой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, трещины залатают в ближайшее время при соответствующих погодных условиях.

- Установлено, что несущие элементы моста сохраняют свою конструктивную целостность, угроза безопасности эксплуатации сооружения отсутствует, - отметили в мэрии.

Напомним, автомобилисты пожаловались на огромную трещину. Состояние путепровода после недавнего капитального ремонта возмутило горожан. Мост привели в порядок в 2020 году, но из-за плохого качества асфальта подрядчику пришлось переделывать работу. Еще через год на дорожном полотне появились дефекты, которые потребовала устранить прокуратура.