Доступ к сайту администрации Волгограда заблокирован из-за DDoS-атаки

Сайт мэрии "положили" хакеры. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С утра 16 ноября 2022 года жители Волгограда не могли зайти на сайт мэрии из-за происков хакеров. Сайт администрации лег из-за массированной DDoS-атаки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- У пользователей могут отмечаться перебои с доступом к официальному сайту администрации Волгограда – это связано с массированной DDoS-атакой, – подтвердили чиновники.

Восстановить работоспособность портала городской администрации обещают в скором времени. Специалисты уже работают над восстановлением сайта. Пока же официальную информацию мэрия транслирует в соцсетях.