На ярмарке «Дары родного края» жителям Волгограда предложат деликатесы

На ярмарке представят продукцию из разных уголков области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Волгограда приглашают на традиционную ярмарку «Дары родного края», которая пройдет 24 ноября 2022 года на площадке Волгоградского аграрного университета. С 9 часов утра свою продукцию, в том числе местные деликатесы, на ярмарке представят фермеры, предприниматели, сельхозкооперативы и крупные предприятия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Так, мясные деликатесы предложат фермеры Новониколаевского, Среднеахтубинского, Быковского и других районов. На ярмарке в ВолГУ можно будет приобрести и молочную продукцию от сельхозкооперативов и предпринимателей. Для любителей полезных лакомств - чипсы и фруктовая пастила, вяленые томаты и сливы, цукаты и крафтовые сыры от производителей из разных уголков региона. Также будут представлены бальзамы, сафлоровое и амарантовое масла, мед и чай, разносолы и выпечка в ассортименте. Здесь же предложат свою продукцию овощеводы.