В Волгограде выбрали подрядчика, который займется благоустройством у «Старой Сарепты»

Дорожки и площадь вымостят плиткой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде городские власти по итогам электронных торгов выбрали компанию, которая продолжит реконструкцию территории возле музея-заповедника «Старая Сарепта» в 2023 году. Второй этап благоустройства общественного пространства в Красноармейском районе за 37 миллионов рублей доверят ООО «Волгоградсервис», сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Ранее организация участвовала в реконструкции территории, прилегающей к танку Т-34 в Красноармейском районе, - рассказали в администрации города.

В следующем году в Сарепте обновят пешеходно-прогулочные зоны и приведут в порядок площадь Свободы. Брусчаткой вымостят более 3,3 тысячи квадратных метров дорожек. В зоне отдыха поставят лавочки с урнами, а также парковые диваны, скамейки-дуги и 67-метровые перголы. В зеленой зоне высадят деревья и кустарники, уложат рулонный газон. За полив будет отвечать новая автоматическая система.

Фонари рядом с музеем-заповедником установят чугунные, чтобы они гармонировали с ранее установленными. Плюс к этому на дорожке в сторону проспекта Героев Сталинграда появится входная арка.

Работы с апреля по октябрь 2023 года включительно затронут площадь около 10,5 тысячи квадратных метров. Финансирование на это заложили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».