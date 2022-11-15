В Волгограде новый пересадочный тариф «120 минут» заработает с 15 ноября

Новым тарифом уже можно воспользоваться. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде пассажиры общественного транспорта, пользующиеся картой «Волна», с 15 ноября 2022 года могут подключить новый пересадочный тариф «120 минут». Он позволит платить за первую поездку 25 рублей, за каждую последующую в течение двух часов – по 10 рублей, вне зависимости от количества пересадок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Новый тариф позволит волгоградцам экономить на оплате проезда в общественном транспорте. Первая поездка обойдется всего на два рубля дороже, чем при пользовании картой «Волна» в обычном режиме. Зато каждая пересадка будет обходиться гораздо дешевле. Раньше горожане могли пользоваться льготной пересадкой только в течение 60 минут. Учитывая протяженность города, сэкономить успевали далеко не все.

Чтобы записать новый тариф на транспортную карту, горожанам придется обратиться в кассы «Метроэлектротранса», в почтовые отделения, салоны связи «Tele2» и «Стимул». Также помогут это сделать в сервисном центре обслуживания транспортной карты «Волна» и в МКП «ГЦУПП».

Напомним, с 1 ноября в Волгограде начал работать еще один новый тариф - «Единый безлимитный» на все виды муниципального общественного транспорта. Месяц проезда без ограничений автобусом, троллейбусом, простым трамваем и скоростным трамваем обойдется в 1800 рублей.