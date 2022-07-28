В Волгограде появились баннеры с приказом Сталина «Ни шагу назад»

Баннеры появились во всех районах города. Фото: Эдуард Пальгунов

Сегодня в каждом районе города появились баннеры, вызвавшие у волгоградцев разные эмоции: у кого-то чувство глубокой гордости, у кого-то любопытство, у кого-то недоумение. Это фотография приказа Сталина №227 больше известного как «Ни шагу назад». Его размещение инициировал волгоградский совет ветеранов. Для этого выбрали именно 28 июля – ровно 80 лет со дня опубликования жесткого распоряжения Верховного главнокомандующего.

- Мы, ветераны, фронтовики, обратились с таким предложением в администрацию Волгоградской области, в администрацию города, - рассказывает председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. - И нам пошли навстречу: выделили места, взяли на себя все хлопоты. Все это для того, чтобы волгоградцы и гости города помнили цену, которую заплатили за Победу участники войны. Каждая строчка приказа написана кровью. Каждое слово – отпечатано в нашем сердце. Важно, чтобы его историю знали не только мы, кто все это видел своими глазами, но и подрастающее поколение. Это приказ жесткий, непростой, но полностью правильный. Была война, других решений не было. Сталинградцы стояли насмерть за свою Родину. Сейчас многие пытаются что-то там придумать, что солдатам стреляли в спину. Но такого не было. Был приказ, был человеческий подвиг. Подвиг сотен тысяч людей. Мы сдержали натиск, не отступили за Волгу и отсюда пошли прямой дорогой на Берлин.

Баннерыпоявились в каждом районе Волгограда. Кстати, содержание будут менять в зависимости от даты. Например, масштабно отметят 19 ноября – начало контрнаступления советских войск. Тематические плакаты разместят от Тракторозавоского района до Красноармейского.

Баннер на улице Коммунистическая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомни, во время визита в Волгоград Дмитрий Медведев, которого накануне назначили председателем оргкомитета по празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве, встретился с ветеранами и обсудил с ними предстоящие мероприятия ко 2 февраля. Предложения фронтовиков получили поддержку у заместителя председателя Совета Безопасности РФ.