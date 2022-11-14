Под Волгоградом посетители кафе устроили дуэль с травматическими пистолетами Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Камышина проводит проверку после конфликта в одном из кафе города, который случился 13 ноября. Вечером в воскресенье двое пьяных посетителей устроили дуэль с травматическими пистолетами. Как сообщили и сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, причиной для разборок послужила незначительная ссора. Но так как собутыльники были под градусом, словесная перепалка молниеносно перетекла в драку, а потом мужчины достали оружие.

- 35-летний подозреваемый первым произвел несколько выстрелов и ранил своего оппонента. Медики диагностировали у потерпевшего 38-летнего мужчины переломы, ушибы и ранение грудной клетки, - уточнили в полиции.

Пистолеты у дуэлянтов забрали, их лишат лицензии. Стражи порядка по итогам проверки примут процессуальное решение.