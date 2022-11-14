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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:28

В Волгограде на остановке в присутствии очевидцев скончался 38-летний мужчина

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК организовал проверку

СК организовал проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 38-летнего жителя Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 13 ноября на остановке общественного транспорта «Площадь Советская» у дома №7 на улице Огарева в Ворошиловском районе.

- Мужчина скоропостижно скончался в присутствии очевидцев. Телесных повреждений нет, признаки криминального характера смерти отсутствуют, - уточнили в волгоградском следкоме.

В настоящий момент криминалисты выясняют точную причину гибели молодого мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.