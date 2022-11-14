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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:52

Волгоградские студенты собрали гумпомощь мобилизованным участникам СВО

Продукты питания и необходимые вещи передадут на передовую
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Волжский филиал ВолГУ

Фото: Волжский филиал ВолГУ

Студенты волжского филиала ВолГУ собрали несколько ящиков гуманитарной помощи для мобилизованных участников спецоперации из Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе филиала, на днях обучающиеся вместе с преподавателями привезли груз на остров Зеленый, откуда его передадут на передовую. Ребята дружно погрузили коробки в машину, а на месте поблагодарили военных за их службу.

Волжане собрали для защитников продукты питания (крупу, мед, сладости, растительное масло и прочее), а также средства личной гигиены.

- При поддержке выпускников ВФ ВолГУ были приобретены необходимые медикаменты, которые также были переданы мобилизованным, - уточнили в филиале университета.