В Волгоградскую область 14 ноября с сильным ветром пришло похолодание

Осадки в ближайшие сутки не ожидаются Фото: Екатерина СИМОХИНА

С понедельника в Волгоградскую область пришло похолодание. Температура воздуха в начале недели будет ниже ноля и в дневные часы. Холодная погода сопровождается сильным северо-западным ветром, который пока не утихает. Его скорость 14 ноября будет достигать в Волгограде и по области 15-20 м/с. В понедельник на всей территории региона без существенных осадков, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Днем 14 ноября по области температура воздуха будет +1...+6º, в Волгограде +3...+5º. В ночь на вторник в районах региона -2...-7º, в дневные часы -3...+2º. В областном центре ближайшей ночью будет -2...-4º, днем во вторник 0...-2º. 15 ноября осадков синоптики не обещают.

Напомним, на этой неделе в Волгограде прогнозируют первый снег.