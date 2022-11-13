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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:50

Первый снег в Волгограде прогнозируется на следующей неделе

Осадки будут сопровождаться морозной погодой
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде в ближайшие дни прогнозируется снег

В Волгограде в ближайшие дни прогнозируется снег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде уже в середине следующей недели ожидается первый снег. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России, зимние осадки должный пойти в областном центре ночью в четверг, 17 ноября. Снег будет сопровождаться легким морозом.

До четверга в Волгограде будет преимущественно без осадков, только в понедельник, 14 ноября, может пойти небольшой дождь. Ближайшей ночью температура воздуха будет +3 градуса, завтра днем +5. А уже со вторника в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже ноля – до -4 градусов.

Напомним, 13 ноября в Волгоградской области разбушевался штормовой ветер, МЧС предупредило, что его скорость местами будет достигать 22 метра в секунду.