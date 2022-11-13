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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 9:36

В Волгограде школьнику в скоростном трамвае зажало ногу

Мальчик был госпитализирован
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Происшествие произошло в скоростном трамвае. Фото: Архив "КП".

Происшествие произошло в скоростном трамвае. Фото: Архив "КП".

Фото: Эдуард Пальгунов

Вечером 12 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда школьник пострадал в скоростном трамвае. В 20.10 на остановке «14-я школа» 40-летняя водитель электротранспорта при высадке пассажиров не убедилась в их безопасности. При закрытии дверей вагона они зажали ногу 7-летнему мальчику. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Ребенок получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, 10 ноября в Волгограде под колесами трамвая погиб 20-летний парень.