В Волгограде под колесами трамвая погиб парень

Выясняются все обстоятельства трагедии Фото: Семен ШПАК

В Волгограде 10 ноября под колесами трамвая погиб 20-лений парень. Происшествие случилось в Жилгородке напротив дома №65а по улице 51-й Гвардейской. Молодой человек лежал на трамвайных путях. Водитель электротранспорта применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полученные травмы у парня оказались несовместимы с жизнью.

- Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи предприняли попытку оказать экстренную помощь пострадавшему, но позднее была констатирована смерть пострадавшего, - сообщили в администрации Волгограда.

Личность погибшего была установлена. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. На время разбирательств трамваи №5, 10, 12 ходят по измененным маршрутам - до остановки «Улица Хорошева».