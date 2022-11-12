МЧС предупредило о штормовом ветре в Волгоградской области 13 ноября

Ветер будет бушевать по всей территории области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о надвигающемся на Волгоград и область шторме. Неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 22 метров в секунду ожидаются в регионе в воскресенье, 13 ноября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МЧС России. Согласно оперативного ежедневного сводного прогноза также местами по региону пройдут дожди, при этом температура будет довольно высокой.

В ночь на 13 ноября в Волгоградской области ожидается 4-9 градусов тепла, днем – плюс 8-13. В Волгограде будет на пару градусов прохладней. Однако ураганный ветер будет бушевать на всей территории региона.

МЧС советует волгоградцам не парковать машины под деревьями, вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Обходить их стоит и пешеходам, также нельзя близко подходить к оборванным проводам. Владельцам лодок не следует выходить на них на водоемы. Дома и на работе нужно закрыть окна и форточки. В случае ЧП звоните на номер «101».