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НовостиОбщество12 ноября 2022 17:47

МЧС предупредило о штормовом ветре в Волгоградской области 13 ноября

Неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 22 метров в секунду ожидаются 13 ноября 2022
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ветер будет бушевать по всей территории области.

Ветер будет бушевать по всей территории области.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о надвигающемся на Волгоград и область шторме. Неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 22 метров в секунду ожидаются в регионе в воскресенье, 13 ноября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МЧС России. Согласно оперативного ежедневного сводного прогноза также местами по региону пройдут дожди, при этом температура будет довольно высокой.

В ночь на 13 ноября в Волгоградской области ожидается 4-9 градусов тепла, днем – плюс 8-13. В Волгограде будет на пару градусов прохладней. Однако ураганный ветер будет бушевать на всей территории региона.

МЧС советует волгоградцам не парковать машины под деревьями, вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Обходить их стоит и пешеходам, также нельзя близко подходить к оборванным проводам. Владельцам лодок не следует выходить на них на водоемы. Дома и на работе нужно закрыть окна и форточки. В случае ЧП звоните на номер «101».