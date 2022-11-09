Жителям Волгограда предлагают выбрать варианты преображения острова Сарпинский

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда "ВЯЗ"

В Волгограде не первый год обсуждают преображение Сарпинского и улучшение транспортной доступности на остров. Теперь местные архитекторы решили поинтересоваться у волгоградцев, какие виды досуга необходимо сделать на островной части города и как на нее удобнее всего добираться. Было запущено онлайн-голосование за варианты наполнения острова Сарпинский, рассказали сайту volgograd.kp.ru в центре «ВЯЗ».

- На выбор жителям Волгограда предлагается пройти опрос, состоящий из шести вопросов, каждый из которых подразумевает то или иное преображение территории острова Сарпинский, - отметили в «ВЯЗе».

Волгоградцы могут выбрать, на чем они предпочли бы добираться до острова: на речном трамвайчике, автомобиле или канатной дороге. Также жители областного центра могут проголосовать за варианты досуга на Сарпинском. На нем могут построить турбазы, открытые пляжи, кемпинги, тропы для конных прогулок, зоны для квадрациклов, сапбордов и вейкбордов.

- Озвученные в ходе голосований и встреч идеи будут учтены при разработке концепции по обновлению территории острова Сарпинский, - добавили архитекторы.

Проголосовать можно этой ссылке. Голосование продлится до 18 ноября.

Отметим, в прошлом году появились разговоры, что на Сарпинский могут построить автомобильный мост. Об этом заявлял бывший мэр города Виталий Лихачев.