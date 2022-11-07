В спецоперации на Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из Волгоградской области

Дмитрий Крюков погиб в ходе СВО.

В понедельник, 7 ноября стало известно о гибели в спецоперации на Украине капитана Дмитрия Крюкова из Волгоградской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, молодой офицер с февраля принимал участие в СВО, отважно защищал жителей Донбасса от националистов и пал в бою 4 ноября.

Дмитрий родом из Камышина. Он учился в Омском автобронетанковом инженерном институте, а после стал служить в танковом батальоне 56 отдельной гвардейской ДШБ. Когда бригаду расформировали, продолжил службу в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. В ходе спецоперации военный был командиром роты 33-го мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка, которая в последнее время выполняла боевые задачи на Николаевском направлении.

До самого конца Дмитрий защищал Отечество, остался верен воинской присяге.