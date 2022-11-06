В Волгограде 20-летний водитель «Лады» и его пассажирка погибли при столкновении с троллейбусом

В ДТП погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20-летний водитель «Лады Приоры» и его 20-летняя пассажирка погибли в результате жесткого ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда 5 ноября. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, около пяти часов утра молодой человек за рулем легковушки ехал по проспекту Ленина со стороны улицы 39-й Гвардейской дивизии в направлении Крылова.

- Напротив дома 67к по проспекту Ленина водитель не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с троллейбусом, - уточнили в МВД.

От удара переднюю часть машины, где находились водитель и девушка, сильно раскорежило. Очевидцы вызвали неотложку. Однако травмы, полученные молодыми людьми, оказались смертельными. Они скончались на месте ДТП до приезда врачей.