В Волгоградской области 47-летний мужчина умер, отравившись грибами

Мужчины поели несъедобных грибов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области зафиксирован второй смертельный случай отравления грибами с начала сезона. В центре острых отравлений больницы скорой медицинской помощи №25 скончался 47-летний житель Руднянского района, который обратился за помощью к врачам только на пятый день после того, как поел грибов и почувствовал себя плохо, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Как рассказали в больнице, отравившийся грибами 47-летний волгоградец обратился к медикам 20 октября, когда ему стало совсем плохо. Его сразу положили в Руднянскую ЦРБ. С волгоградскими токсикологами по поводу лечения консультировались сначала дистанционно, на следующий день пациента перевели в Центр острых отравлений. Но несмотря на усилия врачей 29 октября мужчина скончался.

За неделю до этого, 23 октября, первой жертвой ядовитых грибов среди волгоградцев в этом году стал 66-летний житель Калачевского района. По предварительным данным, мужчина вместо сыроежек съел бледную поганку и тоже пришел к врачу только на четвертый день. Точную причину смерти установят по результатам посмертного исследования.

Всего в Волгоградской области отравились грибами уже около сотни человек. Среди них есть и дети, и опытные грибники.