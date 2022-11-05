В Волгограде защищавшему Донбасс студенту из Нигерии помогли с документами для проживания в России

Джозев Эке мечтал получить российское гражданство. Фото: соцсети.

31-летнему нигерийцу Джозефу Эке помогли с документами, чтобы остаться в России и продолжить обучение в университете Волгограда. Африканский студент прославился на всю страну после того, как подписал контракт с Вооруженными силами РФ и по собственному желанию отправился защищать Донбасс. С февраля по май Джозеф Эке участвовал в специальной военной операции и даже был награжден медалью Жукова, но получить российское гражданство так и оставалось нереализованной мечтой. ОНФ подключился к этой истории и помог нигерийцу с оформлением документов, необходимых для проживания в нашей стране.

- Народный фронт в Волгоградской области узнал о необходимости правовой и организационной помощи Джозефу и сразу включился в эту работу, взаимодействуя с управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, - сообщили сайту volgograd.kp.ru на горячей линии по частичной мобилизации Волгоградской области.

Напомним, Джозеф Эке последние семь лет живет в России, полюбил Волгоград и нашу страну. Настолько, что добровольно отправился на фронт. Сейчас он мечтает окончить технический университет в Волгограде, где он учится на архитектора, и хотел снова отправиться в зону СВО чтобы защищать свою вторую Родину.