Волгоградский студент из Нигерии выбрал службу в армии ради защиты Донбасса

Джозефу нравится служба в ВС РФ. Фото: Джозеф Эке.

31-летний нигериец Джозеф Эке последние семь лет живет в России. Говорит, всей душой полюбил нашу страну. Даже подписал контракт с ВС РФ и с начала спецоперации уехал на Донбасс. «КП-Волгоград» пообщалась с Джозефом о его учебе в Волгограде, службе в армии и планах получить гражданство.

БЫЛ АРХИТЕКТОРОМ, СТАЛ АРТИЛЛЕРИСТОМ

Джозеф родился и вырос в Нигерии, у него большая дружная семья – родители, четыре брата и сестра. Отучился на архитектора, а когда появилась возможность, переехал в Волгоград, где поступил в ИАиС ВолГТУ на архитектурный. Тогда мечтал получить высшее образование и работать по специальности.

- Я отучился в университете несколько лет и на предпоследнем курсе взял академический отпуск, чтобы устроиться на работу и оплатить последний год учебы. Тогда-то и стал интересоваться службой в армии. Мне сказали, что я подхожу. Собрал документы и в прошлом году подписал контракт с Минобороны, - рассказал Джозеф.

Признается, что ничуть не жалеет о сделанном выборе. Да, планировал стать архитектором, но судьба распорядилась иначе: на полигоне Джозеф без труда освоил новую профессию.

- Я – артиллерист. Мне нравится служба. В армии у меня много друзей, ко мне хорошо относятся, мы все как братья, - говорит Джозеф. – Родным я не сразу сказал, что служу, а когда сообщил, они отреагировали спокойно.

ЗАЩИЩАЛ ДОНБАСС

Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Джозеф в числе первых военных отправился на Донбасс. Он вместе с сослуживцами участвовал в тяжелых боях.

- Всего на Донбассе я провел три месяца. Я считаю своим долгом защищать Россию и Донбасс от националистов. Это такой же мой долг, как и всех русских, - признается Джозеф.

По словам военного, самое тяжелое – терять боевых товарищей. Но все, что произошло с Джозефом в России лишь укрепило его любовь к стране, которую он считает своей второй родиной. Все эти события и его сделали патриотом.

- Я видел, что происходит на Донбассе и знаю, за что мы боремся. Сейчас там находятся мои боевые братья. Я хочу сказать, что все они – смелые и отважные люди, настоящие патриоты и пример для всех, - считает Джозеф.

Он часто общается с сослуживцами, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны. По словам Джозефа, они стали одной большой семьей.

- У меня контракт на пять лет, из них два года я отслужил. Планирую получить гражданство и связать свою жизнь с военной службой, - поделился Джозеф.

Кстати, в университете, где учился нигериец, рассказали, что он в любое время может вернуться к учебе, чтобы получить высшее образование.