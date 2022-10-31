В Волгоградской области 8 ноября устроят масштабные учения по гражданской обороне

После учений власти сделают выводы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области 8 ноября 2022 устроят масштабные комплексные межведомственные учения по гражданской обороне, во время которых все службы и ведомства отработают техники защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Связаны они с введенным указом президента в регионе режимом повышенной готовности. Такие поручения дал на оперативном совещании 31 октября губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По словам губернатора, учения необходимы, чтобы отработать прописанные на бумаге мероприятия по защите от ЧС на практике. В ближайшие дни заместители главы региона должны будут обеспечить подготовку, организацию и проведение учений, к которым также привлекут предприятия и организации энергетики, транспорта, ЖКХ и прочих сфер жизнеобеспечения населения, а также реального сектора экономики.

Во время учений проверят готовность системы управления гражданской обороной и систем оповещения населения. По итогам сделают выводы о том, достаточно ли в регионе объектов гражданской обороны, а также сил и средств для защиты территорий и их жителей.