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НовостиОбщество31 октября 2022 8:34

В Волгоградской области 8 ноября устроят масштабные учения по гражданской обороне

В регионе продолжает действовать введенный указом президента режим повышенной готовности
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
После учений власти сделают выводы.

После учений власти сделают выводы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области 8 ноября 2022 устроят масштабные комплексные межведомственные учения по гражданской обороне, во время которых все службы и ведомства отработают техники защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Связаны они с введенным указом президента в регионе режимом повышенной готовности. Такие поручения дал на оперативном совещании 31 октября губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По словам губернатора, учения необходимы, чтобы отработать прописанные на бумаге мероприятия по защите от ЧС на практике. В ближайшие дни заместители главы региона должны будут обеспечить подготовку, организацию и проведение учений, к которым также привлекут предприятия и организации энергетики, транспорта, ЖКХ и прочих сфер жизнеобеспечения населения, а также реального сектора экономики.

Во время учений проверят готовность системы управления гражданской обороной и систем оповещения населения. По итогам сделают выводы о том, достаточно ли в регионе объектов гражданской обороны, а также сил и средств для защиты территорий и их жителей.