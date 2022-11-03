В поселок под Волгоградом после вмешательства прокуратуры вернули отопление Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 ноября в поселок Ерзовка Городищенского района вернется полноценное отопление 11 жилых домов, школу и медпункт. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, это случилось лишь после вмешательства надзорного ведомства. Только после иска прокурора в адрес ресурсоснабжающей организации в населенном пункте сегодня восстановят подачу газа в полном объеме.

Ситуация, жертвами которой стали обычные люди, сложилась из-за долга муниципального предприятия «Ерзовское» перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». После чего организация ограничила подачу газа в котельную №2.

При этом люди исправно платили коммунальные услуги, но как только началось отопление, были вынуждены мерзнуть в своих домах.

- Применение поставщиком газа такого способа защиты своих прав повлекло нарушение температурного режима в жилых помещениях и социальных объектах, что нарушает права потребителей, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура контролирует возобновление подачи газа с 3 ноября в котельную №2.